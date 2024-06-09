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SFC互換機とソフト、拡張コンバーター
商品番号 F46664801347
商品名

SFC互換機とソフト、拡張コンバーター
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

16ビットポケットの互換機です。HDMIで、テレビにもつながります。子供が使用していたため、画面に傷は多いです。電源はつきました。なかなか使用頻度も少なくなってきたため出品します。附属のコントローラーは使用したことがないので初期不良等わかりません。拡張コンバーターも、手元にファミコンのカセットがないため利用できるかの確認はしておりません。写真のもののみ、プチプチに包んで送らせていただきます。値下げ可です。ご相談ください。NC、NRでお願いします。
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