  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
商品番号 O27093659685
商品名

【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,664 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

デビーマム（DebbieMumm）キルトデザイン集5冊セット「SEASONALSAMPLERSBOOK1-SPRING\u0026SUMMER」　「SEASONALSAMPLERSBOOK2-AUTUMN\u0026WINTER」　「MUMM'STHEWORD10thAnniversaryBook」　「COLLECTIONSFROMTHEHEART」「CHRISTMASBASKETS」　　1996~1998年DebbieMumm【絶版】◆◆詳細◆◆アメリカを代表するカントリー・スタイル・デザイナーのひとりデビー・マムアメリカンカントリーのイラストやキルトなどのデザインで知られている作家です。そんなデビー・マムのキルトデザインを季節や行事ごとにまとめたシリーズ5冊セットになります。日本国内ではなかなか見ることがない本ではないでしょうか◆◆仕様◆◆洋書英語手芸キルト刺繍パッチワークデザイン作品集図案パターンペーパーバック28x21.5cm◆◆状態◆◆各巻表紙に経年による薄スレが少しある程度ページ良好#本#デビーマム#手芸#キルト#f生地
http://narcologia.ru/goods/recommended158890.html
http://narcologia.ru/goods/passionate514513.html
http://narcologia.ru/goods/ordering56079.html
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
独特な店デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット 洋書 ...
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
独特な店デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット 洋書 ...
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
独特な店デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット 洋書 ...
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
アメリカン カントリー」の直近30日のオークション落札価格一覧 ...
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
カントリーキルト図案集 (レッスンシリーズ) |本 | 通販 | Amazon
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
アメリカン カントリー」の直近30日のオークション落札価格一覧 ...
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
ハウスのミステリーキルトおすすめ生地セット-キルトパーティ
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
アメリカン カントリー」の直近30日のオークション落札価格一覧 ...
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
ハウスのミステリーキルトおすすめ生地セット-キルトパーティ
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
パッチワーク :: キット・セット :: ベビーキルトキット :: ベビー ...
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
キルトダイアリー2023年5月号(通巻9号) | 合同会社キルトプラン | 工芸・クラフト | Kindleストア | Amazon
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
14cmのパターンで作るキルト実物大図案-キルトパーティ
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
ハワイアンキルト 51号キット | DeAGOSTINI デアゴスティーニ・ジャパン
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
2023年最新】Quiltingの人気アイテム - メルカリ
【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット
歳時記のタペストリー - パッチワークキルト マザーズドリーム

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru