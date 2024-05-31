【手芸】デビーマム（Debbie Mumm）キルト 図案集 5冊セット

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商品詳細
デビーマム（DebbieMumm）キルトデザイン集5冊セット「SEASONALSAMPLERSBOOK1-SPRING\u0026SUMMER」 「SEASONALSAMPLERSBOOK2-AUTUMN\u0026WINTER」 「MUMM'STHEWORD10thAnniversaryBook」 「COLLECTIONSFROMTHEHEART」「CHRISTMASBASKETS」 1996~1998年DebbieMumm【絶版】◆◆詳細◆◆アメリカを代表するカントリー・スタイル・デザイナーのひとりデビー・マムアメリカンカントリーのイラストやキルトなどのデザインで知られている作家です。そんなデビー・マムのキルトデザインを季節や行事ごとにまとめたシリーズ5冊セットになります。日本国内ではなかなか見ることがない本ではないでしょうか◆◆仕様◆◆洋書英語手芸キルト刺繍パッチワークデザイン作品集図案パターンペーパーバック28x21.5cm◆◆状態◆◆各巻表紙に経年による薄スレが少しある程度ページ良好#本#デビーマム#手芸#キルト#f生地
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