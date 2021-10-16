価格改定！Wii +周辺機器+ソフト 周辺機器画像と文章でご確認下さい

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商品詳細
ブランド：任天堂家族皆で遊べるセットです！付属品が多いので、全く色褪せないマリオシリーズでぜひ遊んでください！セット内容＊箱入り本体(リモコンとヌンチャク付属)＊ソフト ニューマリオブラザーズ マリオパーティ8マリオカートWii＊リモコン(白1つ、ピンク1つ、青1つ)＊クラッシックコントローラー＊ヌンチャク黒1つ＊ステアリング2つ動作確認済みです！コメントにご返信できず、大変ご迷惑おかけしました。ご質問あれば、コメントお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/waveform800817.html
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