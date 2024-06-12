テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団　switch ステラセット

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商品詳細
テミラーナ国の強運姫と悲運騎士団【特装版】ステラセットです。（特装版特典）■ドラマCD■サウンドトラックデータCD■特典小冊子（ステラ特典）■スペシャル特典小冊子■録りおろしボイスCDすべて一度開封済みです。目立った傷等はありませんが、素人保管であることをご了承ください。値下げ交渉は行なっておりません。バラ売も行っておりません。即購入可能です。
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