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PSP-3000MS【美品・動作良好】
商品番号 F80740255891
商品名

PSP-3000MS【美品・動作良好】
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 3,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"PlayStationPortable・PSP3000MS・付属品　・PSP本体　・バッテリーパック【純正】　・メモリースティック　・ACアダプター　・電源コード○UMD読み込み(正常)○充電器接続(正常)○ボタン操作確認(正常)！！動作良好！！すぐに遊べるフルセットになります！ボタン緩みなし！読み込み異音なし！ウィルスガードにて消毒済み！！！即購入可！！中古品になりますのでご理解のうえご購入ください。※コンビニ/ATM支払いの方は、必ず支払い予定をお知らせください。気になる事などありましたらコメントください。
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PSP-3000MS【美品・動作良好】
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