⑤ ワイルド・スピード ファイヤーブースト ブルーレイ+DVD('23米)2枚組

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【新品未開封】#ワイスピジェット最後への道が始まる―■全世界累計興収1兆円突破!超人気アクションシリーズ最新作シリーズ1作目の公開から22年も爆走を続け、今も進化のスピードが落ちることはない、ド派手なアクションでメガヒットシリーズへと成長した『ワイルド・スピード』。全世界同時公開で各国が一斉に“ワイスピ”に染まる。「最後への道が始まる―」と打ち出された本作は世界的人気シリーズの最終章への始まり。爆発(ファイヤー)増し増し(ブースト)で胸アツ展開てんこ盛りの最新作!『トランスポーター』シリーズの実力派ルイ・ルテリエを監督に迎え、ドミニク(ヴィン・ディーゼル)をはじめとしたお馴染みの顔ぶれが再集結。また新キャストとして、ファミリーを次々と襲う史上最凶の敵役に『アクアマン』のジェイソン・モモア、そしてオスカー女優ブリー・ラーソンが初参戦する。遂に“最終章”へと更なるブーストをかけたシリーズが、多くのサプライズを携えて再び駆け抜ける!「ワイルド・スピードファイヤーブーストブルーレイ+DVD('23米)〈2枚組〉」ヴィン・ディーゼル/ミシェル・ロドリゲス/ルイ・ルテリエ#ヴィン・ディーゼル#ミシェル・ロドリゲス#ルイ・ルテリエ#CD・DVD#ワイルドスピード #ワイルドスピードファイアーブースト