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商品詳細
白夜書房から発行された究極プラモデル大全です。商品はほぼ未読のため状態はとても良いと思いますが神経質な方のご購入はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/injure892367.html
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