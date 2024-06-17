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ファミコン　リトルマーメイド
商品番号 G96269083523
商品名

ファミコン　リトルマーメイド
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコンカセットです。カセットのみ。昔のこと過ぎて何回プレイしたかとかは覚えてません。多少日焼けはあるものの結構美品の部類に入るとは思いますが個人保管品です。あくまで中古品であることをご理解の上ご購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/Addict729618.html
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