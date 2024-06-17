ファミコン　リトルマーメイド

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ファミコンカセットです。カセットのみ。昔のこと過ぎて何回プレイしたかとかは覚えてません。多少日焼けはあるものの結構美品の部類に入るとは思いますが個人保管品です。あくまで中古品であることをご理解の上ご購入下さい。