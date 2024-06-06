カクテル　レシピ本　フランス語【未使用】

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商品詳細
★お値下げ中★『LeLAROUSSEdesCOCKTAILS』フランス語による、カクテルレシピ本。フランスで購入。バーテンダーのお勉強に。また、表紙がとても素敵なので、お部屋のインテリアにも！内容については、画像参照ください。書棚に保管のため、わずかに上部にカビ、汚れがありますが、内容には影響はありません。メルカリ便にて、即日配送につとめます。
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