NINTENDO 3DS コスモブラック

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任天堂3DS本体、箱、アダプターセットですがARカードと専用充電台がありませんので予めご了承下さい。ソフトはなく本体は少し傷があります。箱にも凹みや傷があります。タッチペンとSDカードは付いています。