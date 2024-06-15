NINTENDO 3DS コスモブラック

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商品詳細
任天堂3DS本体、箱、アダプターセットですがARカードと専用充電台がありませんので予めご了承下さい。ソフトはなく本体は少し傷があります。箱にも凹みや傷があります。タッチペンとSDカードは付いています。
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