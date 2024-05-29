【拡張パック付】ニンテンドー64　本体　クリアブルー

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商品詳細
昔購入した64のクリアブルーになります。今ではすっかりゲームをやらなくなってしまったので断捨離に伴い出品します。動作確認済み。拡張パックもお付けします。【付属品】・本体・拡張パック・電源ケーブル・接続ケーブル・コントローラー【商品説明】コレクター品、アンティーク、昭和レトロなホビーなど今ではなかなか手に入らないグッズを多数出品しております。プラモデル、フィギュア・ソフビ、ミニカー、ゲームなど種類を問わず廃盤となっている商品も多いので、気に入った商品があれば是非ご覧ください。≪他にも商品を出品しています≫全体はこちら⇒#わくわくショップゲームはこちら⇒#わくわくショップゲームホビーはこちら⇒#わくわくホビー【管理番号】2023091766
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