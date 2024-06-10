wowaka SEVEN GIRLS'DISCORD

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！wowakaSEVENGIRLS'DISCORD七人の少女のおはなし。当時、同人ショップで購入し、CDを一度取り込み、暗所に保管しておりました。目立った汚れは無いと思いますがケースに細かいスレ等あります。ブックレット・ディスク・帯の状態は良好ですが、素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。#wowaka#ボカロP#SEVENGIRLS'DISCORD#七人の少女のおはなし#ヒトリエ
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