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Ludwig BREAKBEATS ドラム タム ラディック
商品番号 U85168124262
商品名

Ludwig BREAKBEATS ドラム タム ラディック
ブランド名 ラドウィッグ
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは全体的に少し汚れ、また金属部分にくすみ、錆が見られています。あくまで中古品となります。ご理解いただいた方のみご購入の方よろしくお願い致します。■高さ約19.5cm■直径約26.5cm★商品は画像に写っているのが全てになります★写真にて傷、汚れ等ご確認下さい★配送は梱包材に包み、配送させて頂きます※他にも色々出品しています！！見ていただけると嬉しいです♪#Ludwig#ラディック#ドラム#タム#楽器#人気管理番号20230916
http://narcologia.ru/goods/encourage697872.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate887448.html
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