スーパージュニア ドンヘ＆ウニョク/Present/CD DVD

「Present」SUPERJUNIORDONGHAE\u0026EUNHYUK定価:￥3300#SUPERJUNIORDONGHAEEUNHYUK#SUPER_JUNIOR_DONGHAE_EUNHYUK#CD・DVD未開封です。写真5に、保管しています。24時間、いいね！なし、コメントなし、即購入で、大丈夫です。質問がある場合は、購入金額に、納得してから、お願いします。こちらの商品は、A4サイズの、匿名ネコポスの発送に、なります。家にあるもので、商品が濡れないように、壊れないように、発送致します。出品していないものの問い合わせは、対応しません。こちらには、商品を、出品しているだけです。詳しいことは、メーカーに問い合わせてください。たまに、写真とコメントが、違うことがあります。間違えただけで、騙そうという、悪意はありません。商品説明に不安を感じたり、気に入らないことがあったら、悪い評価をしようという、意地悪な考えの方は、購入されないよう、お願い致します。包装や対応にこだわる方も、ご遠慮ください。値引き交渉には、対応しません。２点購入で２００円、３点購入で４００円という感じで、２００円ずつ、値引きしていきます。重さ1キロまで、Ａ４の封筒に入れば、大丈夫です。AとB希望のように、コメント頂ければ、対応致します。専用には、しません。改めて出品後、他の方に購入されても、先に購入された方が、優先になります。購入後の支払い延期、発送日指定は、トラブルの原因になりますので、ご遠慮ください。取引中に、キャンセルするのは構いませんが、発送前に、お願い致します。発送後のキャンセルは、購入した方が、手間もお金もかかってしまいます。ショップでは、ありません。面倒なことがないように、お願い致します。



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