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「ロマンスの花束」津原やすみ定価:-#津原やすみ#本#日本文学／小説・物語今から約30年前ぐらいの本ですが、経年劣化があるものの古い割には綺麗だと思います。あくまでも中古品のため美品をお求めの方はご遠慮ください。素人検品のため不備を見落とす事があるかも知れません。ご容赦下さい。値下げ交渉不可。