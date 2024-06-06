SEVENTEEN セブチ　エスクプス　タワレコ　ラキドロ　トレカ

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商品詳細
SEVENTEENセブチ エスクプス タワレコ ラキドロ トレカ防水＋厚紙補強したのち発送致します。＋50円で硬貨ケースに入れて発送即購入可気になるような傷などは見当たりませんが、海外製品のため初期傷はご容赦ください。個人が一時所持していたものとなります。細かいことが気になる方は購入をお控えください。すり替え防止のため、返品、交換不可でお願いします。エスクプスジョンハンジョシュアジュンウォヌウジミンハオミンギュドギョムスングァンバーノンディノSEVENTEENセブチトレカジャンル...韓流/KPOP
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