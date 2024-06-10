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美しい彼 小説 4冊 新品・美しい彼・憎らしい彼・悩ましい彼・interludeいずれも新品です。新品購入後、汚れないように透明なカバーをかけた状態で保管しておりました。一読もしていないので新品ではございますが、一度は人の手に渡ったものですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。透明なカバーはつけた状態でお送りします。