MAFEX ハービー・デント / トゥーフェイス　バットマン ダークナイト

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商品詳細
MEDICOMTOYメディコムトイDCCOMICSDCコミックスBATMANバットマンTHEDARKKNIGHTダークナイトMAFEXマフェックスNo.54HARVEYDENTハービー・デントTWO-FACEトゥーフェイス6インチアクションフィギュアAaronEckhartアーロン・エッカート開封品画像の様な立ちポーズで飾っていたので、関節はほとんど動かしていません。値下げ不可にてお願い致します。s.h.figuartsフィギュアーツfigma6インチNECAマーベルレジェンドマフェックスNo.054MAFEXHARVEYDENT#メディコム・トイ#『バットマン』シリーズDCコミックス#トゥーフェイス_ハービー・デント_#マフェックスNo_054MAFEXHARVEYDENTフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/perforce539465.html
http://narcologia.ru/goods/composite322654.html
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