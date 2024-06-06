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MAFEX ハービー・デント / トゥーフェイス　バットマン ダークナイト
商品番号 F99685875027
商品名

MAFEX ハービー・デント / トゥーフェイス　バットマン ダークナイト
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 3,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MEDICOMTOYメディコムトイDCCOMICSDCコミックスBATMANバットマンTHEDARKKNIGHTダークナイトMAFEXマフェックスNo.54HARVEYDENTハービー・デントTWO-FACEトゥーフェイス6インチアクションフィギュアAaronEckhartアーロン・エッカート開封品画像の様な立ちポーズで飾っていたので、関節はほとんど動かしていません。値下げ不可にてお願い致します。s.h.figuartsフィギュアーツfigma6インチNECAマーベルレジェンドマフェックスNo.054MAFEXHARVEYDENT#メディコム・トイ#『バットマン』シリーズDCコミックス#トゥーフェイス_ハービー・デント_#マフェックスNo_054MAFEXHARVEYDENTフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
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