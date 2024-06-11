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ケース別債務超過の会計実務 : 個別・連結上の論点と組織再編・繰越欠損金の取扱い
商品番号 A86156315780
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ケース別債務超過の会計実務 : 個別・連結上の論点と組織再編・繰越欠損金の取扱い
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 5,831 円
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商品詳細

「ケース別債務超過の会計実務:個別・連結上の論点と組織再編・繰越欠損金の取扱い」新日本有限責任監査法人定価:￥5200#新日本有限責任監査法人#本#社会／経営特に大きな汚れやキズは無く、書き込みもありません。ただ、経年感、ヨレや小キズはあります。また、５枚目の写真の通りカバーに破れ、６枚目の写真の通り天に鉛筆書きの氏名の薄い跡があります。よろしくお願いいたします。
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