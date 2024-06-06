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観世流 謡い方講座｜観世流 謡い方講座 続編｜三宅襄
商品番号 U55195387022
商品名

観世流 謡い方講座｜観世流 謡い方講座 続編｜三宅襄
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 14,995 円
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商品詳細

「観世流謡い方講座」A「観世流謡い方講座続編」三宅襄各定価:2200※カバーに汚れあり。書き込みありません。#三宅襄#本#日本文学／評論・随筆MSETA32949M32999謡すなわち歌と、舞すなわち動作と、音楽すなわち囃子と、この三つから成り立つ能。その中でも特に一本立ちして愛好されている謡について、わかりやすく解説する。
http://narcologia.ru/goods/Addict614218.html
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