Dieter Rams: The Complete Works ディーターラムス

当方、非喫煙、ペットなし。購入後、数回めくる程度で閲覧、書庫にて保管。折れや日焼け等もなく目立った傷はございませんが、多少の擦り傷等ございます。あくまで素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。何卒よろしくお願い申し上げます。DieterRams:TheCompleteWorksドイツのインダストリアルデザイナー、ディーター・ラムス(DieterRams)の作品集。ラムスは60年以上にわたり、世界で最も愛されている商品の外観、感触、機能を定義してきました。業界をより包括的に責任ある方法で改善するための哲学と実践として、彼の「優れたデザインのための10の原則」を用い、世界的な共感を得て名声を築いてきました。本書は、彼が生涯でデザインしたすべての製品の目録であり、インダストリアルデザインとプロダクトデザインの分野における彼の多大な貢献を讃えています。ページ:344サイズ:205×270mmフォーマット:ハードカバー出版:Phaidon#dieterrams#ディーターラムス#braun#ブラウン#インダストリアルデザイン#プロダクトデザイン



