【貴重】伊坂幸太郎 バイバイ、ブラックバード

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商品詳細
「バイバイ、ブラックバード」伊坂幸太郎双葉社の「ゆうびん小説」という企画で、各話抽選で50人ずつに原稿が送られたものですこちらは第1話になります当選メッセージと、小説本編が入っています。赤丸で隠している部分は、シリアルナンバーです。#伊坂幸太郎#本#BOOK#文庫#文学#小説
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