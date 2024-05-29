【貴重】伊坂幸太郎 バイバイ、ブラックバード

「バイバイ、ブラックバード」伊坂幸太郎双葉社の「ゆうびん小説」という企画で、各話抽選で50人ずつに原稿が送られたものですこちらは第1話になります当選メッセージと、小説本編が入っています。赤丸で隠している部分は、シリアルナンバーです。#伊坂幸太郎#本#BOOK#文庫#文学#小説



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伊坂幸太郎「バイバイ、ブラックバード」再読 | 読書三昧の日々



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