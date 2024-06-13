任天堂６４ 本体 カセットセット

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観覧ありがとうございます、任天堂６４の本体と付属品、コントローラー5つ、カセット6本のセットになります。全て動作確認済みです。発送につきましては匿名配送、安心安全のメルカリ便にて発送致します。カセットは、マリオカート、スマッシュブラザーズ、ぷよぷよ〜ん、テトリスミッキー、マリオパーティ、マリオパーティ３の6本になります。本体及びカセットについてはダンボールの中にプチプチを轢いて更にプチプチで梱包しております。写真10枚目その上にコントローラーを並べプチプチを被せ梱包しております。現時点で動作の確認はとれてますが、古い機械になりますのでどのくらい使用出来るかなどの保証はありませんのでご了承ください。また、人の手に渡っているのもになりますので完璧を求める方はご遠慮ください。その他質問等ありましたらコメントください。任天堂ニンテンドーNintendo64本体カセットスマブラマリカーマリオパーティぷよぷよテトリスミッキーコントローラー赤青黒黄色灰色送料込メルカリ便匿名配送