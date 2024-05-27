【希少】孫悟空 DVD-BOX〈8枚組〉

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商品詳細
孫悟空DVD-BOX8枚組国内正規品になります。ボックスにスレなど多少の傷みがありますが、ディスクは綺麗な状態で視聴に問題はありません。興味のある方いらっしゃいましたら、写真の追加などいたします。「孫悟空DVD-BOX〈8枚組〉」六小齢童/遲重瑞飾/ヤン・ホー定価:￥19200#六小齢童#遲重瑞飾#ヤン・ホー#CD・DVD
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