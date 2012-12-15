ザ・ビートルズ　BOX ステレオ　リマスター

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商品詳細
ザ・ビートルズ デジタルリマスター盤cdボックスです。国内版の正規品になります。パソコン取り込み後はいっさい触らずに大切に保管していましたので、美品かと思います。数日前に出品したモノボックスも、購入者の方から「美品でした」との連絡をいただきました。中古品ではありますので、完璧を求める方はご遠慮ください。ザ・ビートルズ全14作品213曲が最新のリマスター版で現代に蘇ります。スペシャルパッケージ14タイトル（16枚）とミニ・ドキュメンタリーを1枚にまとめたDVDをボックスに収納。DVDには在りし日のジョン、ジョージやポール、リンゴ、収録風景、曲にまつわるエピソードが動画やスナップ写真で蘇ります。発売日:2009年09月09日規格品番:TOCP-71021-36定価:￥35800
http://narcologia.ru/goods/assessor561403.html
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