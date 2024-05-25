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[ジャンク]プレイステーション3 CECH-2000A 120GB ブラック
商品番号 J11172801034
商品名

[ジャンク]プレイステーション3 CECH-2000A 120GB ブラック
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 3,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！プレイステーション3PS3CECH-2000A120GBチャコールブラック動作確認済み設定初期化済みシステムソフトウェア4.84封印シールが無い為、ジャンク品としての出品になります電源入りますゲームの読み込み・プレイもできましたネット接続確認しておりませんジャンクとご理解いただける方お願いします《出品内容》プレイステーション3本体のみコントローラー・ケーブルは付属しておりません裏面のゴム足が2ヶ所とれています基本的に24時間以内のスピード発送遅くても48時間以内には発送いたしますコメント無しの即購入も歓迎です値下げ交渉は行っていません「購入を考えているのですがお値下げ可能でしょうか？」や「○○○○円希望です」のコメントをよく頂きますが返信していませんのでご了承ください　売れないようであれば徐々に値下げいたしますプレイステーション3プレイステーション2プレイステーション4プレイステーションプレステPS3
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