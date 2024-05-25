[ジャンク]プレイステーション3 CECH-2000A 120GB ブラック

ご覧いただきありがとうございます！プレイステーション3PS3CECH-2000A120GBチャコールブラック動作確認済み設定初期化済みシステムソフトウェア4.84封印シールが無い為、ジャンク品としての出品になります電源入りますゲームの読み込み・プレイもできましたネット接続確認しておりませんジャンクとご理解いただける方お願いします《出品内容》プレイステーション3本体のみコントローラー・ケーブルは付属しておりません裏面のゴム足が2ヶ所とれています基本的に24時間以内のスピード発送遅くても48時間以内には発送いたしますコメント無しの即購入も歓迎です値下げ交渉は行っていません「購入を考えているのですがお値下げ可能でしょうか？」や「○○○○円希望です」のコメントをよく頂きますが返信していませんのでご了承ください 売れないようであれば徐々に値下げいたしますプレイステーション3プレイステーション2プレイステーション4プレイステーションプレステPS3



PlayStation 3 (120GB) チャコール・ブラック (CECH-2000A) 【メーカー生産終了】



PlayStation 3 (120GB) チャコール・ブラック (CECH-2000A) 【メーカー生産終了】



SIE プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A ...



Amazon | PlayStation 3 (120GB) チャコール・ブラック (CECH-2000A ...



人気ブランド ➁プレイステーション3本体 コントローラー2個付き ...



PlayStation3 - 【状態良好】PS3 CECH-2000A 120GB プレステ3 箱説あり ...



新品未使用 プレイステーション３ CECH-2000A 120GB ガンダム戦機 ...



駿河屋 -<新品/中古>プレイステーション3本体 チャコール・ブラック ...



1円スタート】PS3 本体 CECH-2000A 120GB チャコールブラック ...



PlayStation3 - SONY プレイステーション3 120GB ブラック CECH-2000A ...



1円】PS3 本体 PlayStation 3 (120GB) チャコール・ブラック (CECH ...



Amazon | PlayStation 3 250GB チャコール・ブラック (CECH-4000B ...



ジャンク】PlayStation3 CECH-2000A 120GB 一式箱有 ...



雑誌で紹介された 動作品 プレイステーション3 CECH-2000A（120GB ...



Amazon | PlayStation 3 (120GB) チャコール・ブラック (CECH-2000A ...