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メガドライブ　武者アレスタ 海外版
商品番号 B91260058936
商品名

メガドライブ　武者アレスタ 海外版
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,315 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。メガドライブの『武者アレスタ』です。取説とソフトは国内版と同じ日本語仕様になっています。ほぼ新品未使用品で動作確認済みです。
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