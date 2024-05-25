メガドライブ　武者アレスタ 海外版

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。メガドライブの『武者アレスタ』です。取説とソフトは国内版と同じ日本語仕様になっています。ほぼ新品未使用品で動作確認済みです。
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http://narcologia.ru/goods/smear926204.html
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