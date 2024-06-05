【ファントム】1992年第一刷【オペラ座の怪人】

ご覧頂きありがとうございます★31年前ので大切に保管しておりました★経年劣化の多少のシミ等がありますのでご理解頂ける方のみお願い致します★オペラ座の怪人好きな方にお譲りしたいです★第一刷発行です(写真にて)★平日配送がムリなため週末配送になりますので、宜しくお願い致します★「ファントム上」「ファントム下」スーザン・ケイ/北條元子定価:￥1400円#スーザン・ケイ#北條元子#北條_元子#本#外国文学／小説・物語



花空庭園 （1992年 第1刷） ★画像7枚 ご参照くださいませ



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