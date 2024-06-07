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ポケモンミニ 本体 説明書 ポケモンパーティミニ セット
商品番号 O39531044429
商品名

ポケモンミニ 本体 説明書 ポケモンパーティミニ セット
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンミニの本体と説明書とポケモンパーティミニのセットになります。動作確認済みです。多少のスレなどはありますが綺麗です。ソフト差込口にキズあり（写真を参考）説明書は裏面に少しの折り目と傷ありです。
http://narcologia.ru/goods/rouge45410.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador509906.html
http://narcologia.ru/goods/revamp800122.html
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