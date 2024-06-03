【童話館ぶっくくらぶ配本⑤】「ドミニック」ほか13冊 オマケ付き

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☆プロフィールをご一読ください☆お値引き交渉はご遠慮ください。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。【童話館ぶっくくらぶ配本⑤】児童書13冊セットオマケ付きです。小学校中〜上級向けぶっくくらぶの定期購読の配本ですが、一度も開くことなく自宅保管しておりました。1.ぶたのフレディ名探偵¥1700＋税2.ぶたのフレディ南へ行く¥1700＋税3.天才コオロギニューヨークへ¥1500＋税4.ドミニック¥1300＋税5.親子ネズミの冒険¥1600＋税6.シャーロットのおくりもの¥1500＋税7.ぼくらは世界一の名コンビ！¥1400＋税8.ひとりだけのコンサート¥1200＋税9.ヨーンじいちゃん¥1400＋税10.おれがあいつであいつがおれで¥1300＋税11.クラマ博士のなぜ¥1300＋税12.こちらマガーク探偵団¥900＋税13.人形の家¥640＋税合計¥17,440＋税※「ノーベル」「サン:テグジュペリ」オマケにお付けします。自宅保管中についたと思われる若干の日焼け・色褪せ・スレにつきましては、ご容赦ください。長期自宅保管の品であることをご理解のうえご検討ください。※バラ売りは今のところ考えておりません。ご了承くださいませ。