♪韓国ドラマOST『最高です！スンシンちゃん』♪♪♪

❣️韓国正規品ですのでご理解の方にお願いします。★廃盤品(絶版)となりますので、お値下げはごめんなさいm(__)m新品・未開封(1CD)1.知らない-タヒチ(Tahiti)2.一人だけ見えます-チャンミン(2AM)\u0026ダヒ(GLAM)3.すごく愛してる-チョ・ジョンソク4.星を数える夜-SunnyHillその他…よろしくお願いします。



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モンタンKOREA 韓国ドラマOST評論家