【雅古堂】寿山石 田黄石彫刻 麒麟 鈕章 印鑑 箱付 置物 文房 古美術品

商品名 #雅古堂寿山石田黄石寿山 田黄彫刻麒麟鈕章印鑑箱付置物文房古美術品 キリン【時代物 古美術 骨董 骨董品 古美術 美術品 アンティーク インテリア 工芸品 古道具 彫刻 古玩 蔵品】（商品寸法・重量）・横５.4cm・縦4.1cm・高さ8.3cm・重量271g※若干の誤差はご了承下さい。発送について:・土日祝日は、発送ができません。・ご注文いただいた商品は、翌営業日に発送いたします。・休業日にご注文いただいた場合は、翌営業日に発送させていただきます。・送料は無料であり、出品者が負担いたします。・発送方法は主にゆうパックを利用しております。即購入歓迎しております。値引き交渉はお受けしますが、手数料や送料がかかる場合がございますので、大幅な値引きはできかねることをご了承ください。ご質問やご注文に関するお問い合わせは、いつでもお気軽にご連絡ください。#時代物#古美術#骨董品#古美術#美術品#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#彫刻#日本#中国古美術#オークション #古玩 #伝統工芸品#蔵品#雅古堂#寿山石#田黄石#彫刻#麒麟#印鑑主な素材···寿山石、田黄石