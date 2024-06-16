

Warmoth ワーモス ネック メイプル スキャロップ指板- Warmoth ワーモス ネック メイプル スキャロップ指板-



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ストラトキャスター メイプル ネック スキャロップド- ストラトキャスター メイプル ネック スキャロップド-



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未使用 Warmoth ワーモス ネック メイプル マッカーサーエボニー指板 ... 未使用 Warmoth ワーモス ネック メイプル マッカーサーエボニー指板 ...



Warmoth ストラトタイプ/メイプル・ローズ指板/ビンテージ仕様 ... Warmoth ストラトタイプ/メイプル・ローズ指板/ビンテージ仕様 ...



Warmoth ジャズマスタータイプ/メイプル・ローズ指板/ビンテージ仕様 ... Warmoth ジャズマスタータイプ/メイプル・ローズ指板/ビンテージ仕様 ...



WARMOTH ST Style Neck / Flame Maple on Flame Maple 22F Medium ... WARMOTH ST Style Neck / Flame Maple on Flame Maple 22F Medium ...



未使用 塗装済み Warmoth ワーモス ネック ローズウッド指板 メイプル ... 未使用 塗装済み Warmoth ワーモス ネック ローズウッド指板 メイプル ...

Warmoth製ネックです。スキャロップ指板仕様です。ポジションマークが一度取り換えられている形跡があります。未使用、未組み込みですが、保管に伴う小傷やなどあるかと思いますので、新品をお探しの方はお控えいただけますと幸いです。自作派の方、きちんと仕上げられる方、いかがでしょうか。グリップはWarmothの標準仕様のStandardThinです。フレットはステンレスですので末永くお使いいただけるかと思います。サイズはジャンボの6100になります。-スペック-*メイプルネック*メイプル指板 スキャロップ*ロングスケール*ペグ穴サイズ10mmロトマチックタイプ*ナット幅1-11/16インチ(約43mm)*ネックエンド幅2-3/16インチ(約55.56mm)*指板R10-16インチCompound*ポジションマークブラックトップ、アバロンサイド*フレット6100SSステンレスジャンボ*ネックの太さStandardThin0.80-0.85インチ(約20.3mm-21.6mm)中古品のため、ご理解ある方のみご購入お願いいたします。仕様についてのご質問などありましたらお気軽にコメントください。クッション材で梱包し、段ボールに入れて発送します。