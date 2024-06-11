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playtech エレキギター プレイテック 動作品
商品番号 M90515500338
商品名

playtech エレキギター プレイテック 動作品
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 2,450 円
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商品詳細

着払い送料は、本土で、2000円くらい、です。タイプ...ストラトキャスタータイプplaytechエレキギタープレイテック動作品赤黒音だし確認すみ、動作品ですネックはストレート、ロッド余裕あり、フレット8割残り、電気系統問題なし本体、アーム神経質な方はご購入ご遠慮ください。どうぞ宜しくお願いいたします。
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