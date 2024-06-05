卯月コウ まとめ売り

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商品詳細
卯月コウのエイプリルフールアクスタ、缶バッジ2022誕生日缶バッジ、アクキーDMMスクラッチ等身缶バッジ2021ぷち缶バッジ、アクスタ七夕星缶バッジ 計10点のまとめ売りですにじfesの缶バの表面に少しへこみがあります━━━━━━━━━━━━━━━エイプリルフールアクスタ 4500 缶バッジ 1500にじfes缶バッジ 2000誕生日缶バッジ 3500 アクキー 3500DMM缶バッジ 900ぷち缶バとアクキー3200上記の値段で、合計が10000以上になる場合バラ売り可能です。ですが、なるべくまとめて売りたいため、バラ売りの場合合計の値段➕500円とさせていただきます。━━━━━━━━━━━━━━━手放すか現在も迷っているため少し高めにしています。急に出品を取りやめることがあります。お値下げ❌バラ売り⭕️即購入⭕️発送までの日数を４〜７日に設定していますが早まることもあります質問があれば気軽にどうぞ
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