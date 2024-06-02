マーベルレジェンド ゾンビ・キャプテンアメリカ

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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12マーベルレジェンドより、ゾンビキャプテンアメリカになります。海外輸入サイトにて購入しました。開封後、暗所にて保管しておりました。海外製品ですので多少、塗装にムラがあります。
http://narcologia.ru/goods/smear696504.html
http://narcologia.ru/goods/composite925554.html
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