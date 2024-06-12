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茶道具　楽吉左衛門　黒楽茶碗　時代箱付　C　5759
商品番号 D19509135444
商品名

茶道具　楽吉左衛門　黒楽茶碗　時代箱付　C　5759
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 11,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約8.3㎝　幅約12.5㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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