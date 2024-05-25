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- ZILDJIAN K コンスタンチノープル 20インチ 1994g
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。15年ほど前に購入しライブやレコーディングに使用していましたが、機材整理のため出品します。ZILDJIAN(ジルジャン)KCONSTANTINOPLEMEDIUMTHINRIDELOW20\"1994グラム（釣用計測器を使用）1箇所に4メリ程度のかけがあります。リベットホールが6箇所に空いています。裏面はガムテープ痕があります。全体的に使用感はありますが、ワレはありません。種類···ライドシンバル
http://narcologia.ru/goods/mythic512035.html
http://narcologia.ru/goods/calling938450.html
http://narcologia.ru/goods/providence254994.html
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