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ZILDJIAN K コンスタンチノープル 20インチ　1994g
商品番号 T15915722408
商品名

ZILDJIAN K コンスタンチノープル 20インチ　1994g
ブランド名 ジルジャン
特別価格 税込 18,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。15年ほど前に購入しライブやレコーディングに使用していましたが、機材整理のため出品します。ZILDJIAN(ジルジャン)KCONSTANTINOPLEMEDIUMTHINRIDELOW20\"1994グラム（釣用計測器を使用）1箇所に4メリ程度のかけがあります。リベットホールが6箇所に空いています。裏面はガムテープ痕があります。全体的に使用感はありますが、ワレはありません。種類···ライドシンバル
http://narcologia.ru/goods/mythic512035.html
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