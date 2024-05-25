ZILDJIAN K コンスタンチノープル 20インチ　1994g

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ご覧いただきありがとうございます。15年ほど前に購入しライブやレコーディングに使用していましたが、機材整理のため出品します。ZILDJIAN(ジルジャン)KCONSTANTINOPLEMEDIUMTHINRIDELOW20\"1994グラム（釣用計測器を使用）1箇所に4メリ程度のかけがあります。リベットホールが6箇所に空いています。裏面はガムテープ痕があります。全体的に使用感はありますが、ワレはありません。種類···ライドシンバル