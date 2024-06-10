ツ　中国　エナメル黄釉花蝶紋小皿　送料込み0329

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底に銘があったそうですが、だいぶ薄れていたので、読み取れません。釉薬の剥がれが多少あります。送料込み 即購入ok！口径 14.5cm高さ 3.0cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。