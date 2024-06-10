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ツ　中国　エナメル黄釉花蝶紋小皿　送料込み0329
商品番号 G80330672286
商品名

ツ　中国　エナメル黄釉花蝶紋小皿　送料込み0329
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

底に銘があったそうですが、だいぶ薄れていたので、読み取れません。釉薬の剥がれが多少あります。送料込み　即購入ok！口径　14.5cm高さ　3.0cm●その他、注意事項：中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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