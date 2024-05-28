掛軸　大徳寺　丹羽 萬寧　禅語　一行書　共箱　掛け軸　骨董品

掛軸 大徳寺 丹羽萬寧 禅語 一行書 共箱京都 大徳寺 管長の一行書です。【状態】骨董品 概ね良好です。普通に掛けてお使いいただける状態です。少しの点シミありました（目立ちません）【サイズ】たて１７４ｃｍ よこ３６ｃｍ210318 M E99 掛軸 大徳寺 丹羽萬寧 禅語 一行書 共箱にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



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