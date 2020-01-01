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ポケモンカード　リザードン　旧裏
商品番号 V27700030055
商品名

ポケモンカード　リザードン　旧裏
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,150 円
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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···旧裏ポケカ　旧裏　リザードンアルバムにて保管しておりましたが経年劣化による痛み、細かい傷があります。神経質な方はご遠慮下さい。ご購入の際は写真を確認の上、自己判断でお願いします。すり替え・トラブル防止のため、キャンセル・返品対応は致しかねますので、ご了承の上でご購入をお願いいたします。
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