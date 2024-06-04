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※大幅値下げ　52体　ミニフィグ付き　バットマンブック　レゴ互換
商品番号 E27519221461
商品名

※大幅値下げ　52体　ミニフィグ付き　バットマンブック　レゴ互換
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大幅値下げ中【商品内容】　バットマンのブックになります。　こちら未使用品になります。このブックは1から作る形です。写真は完成品になります。・レゴ互換　スパイダーマンブック・52体バットマン　ミニフィグ付き・2420pcs・説明書・元箱付・袋付き(写真のところに破れがあります)【サイズ】約48cm×29cm(見開き)【状態】パーツの袋は開けておりませんが、個人保管のため、気になる方はご遠慮ください。【発送方法】メルカリ便で発送。バットマンブックスパイダーマンブックレゴ互換LEGO互換ミニフィグアメコミ
http://narcologia.ru/goods/scissoring341996.html
http://narcologia.ru/goods/message143527.html
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