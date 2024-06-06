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- 美品 山村観峰作 親鸞雄絵伝図 共箱 年中掛け
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商品詳細
サイズ141×54センチ絹本共箱ほぼ未使用です。とても良い状態です。インテリア和室床の間おもてなし仏画法要絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···宗教・神話
http://narcologia.ru/goods/manufacture562341.html
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