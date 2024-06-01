BE FIRST モバイルバッテリー　PSE安全認証マーク付き

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商品詳細
4/24のBE:FIRSTワンマンライブで発売されたモバイルバッテリーです新品未使用PSE安全マーク確認と撮影のために手袋を使って開封しました買ってから大事に保管してありますが細かいことが気になる方はご購入をご遠慮下さいプチプチにくるみ宅急便コンパクトでお送りします
http://narcologia.ru/goods/sci-fi582647.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle730225.html
http://narcologia.ru/goods/recycling940214.html
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