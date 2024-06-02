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- 【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502
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商品詳細
【真作】【参考】清水有聲 （明治二十二・1889～昭和三十八・1963）は愛知の人。はじめ玉琴と号す。川合玉堂の門下。日展委員。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に薄汚れ、多少の汚れシミ、浅い巻シワあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 198㎝×幅 50㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502
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