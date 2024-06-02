

【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502 【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502



清水有聲 秋山帰樵図 秋景山水図 山水図 掛軸☆宝船☆AB-502 - 通販 ... 清水有聲 秋山帰樵図 秋景山水図 山水図 掛軸☆宝船☆AB-502 - 通販 ...



清水有聲 秋山帰樵図 秋景山水図 山水図 掛軸☆宝船☆AB-502 - 通販 ... 清水有聲 秋山帰樵図 秋景山水図 山水図 掛軸☆宝船☆AB-502 - 通販 ...



【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502 【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502



【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502 【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502



真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502- 真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502-



【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502 【真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502



真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661 ... 真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661 ...



真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502- 真作】清水有聲/秋山帰樵図/秋景山水図/山水図/掛軸☆宝船☆AB-502-



真作】美谷/山水図/山水人物図/秋山佳趣図/掛軸☆宝船☆AB-601- 真作】美谷/山水図/山水人物図/秋山佳趣図/掛軸☆宝船☆AB-601-



清水有聲 秋山帰樵図 秋景山水図 山水図 掛軸☆宝船☆AB-502 清水有聲 秋山帰樵図 秋景山水図 山水図 掛軸☆宝船☆AB-502



真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661 ... 真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661 ...



真作】美谷/山水図/山水人物図/秋山佳趣図/掛軸☆宝船☆AB-601- 真作】美谷/山水図/山水人物図/秋山佳趣図/掛軸☆宝船☆AB-601-



真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661- 真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661-



真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661 ... 真作】淇水/錦秋帰樵図/秋山帰樵図/秋景山水図/掛軸☆宝船☆AB-661 ...

【真作】【参考】清水有聲 （明治二十二・1889～昭和三十八・1963）は愛知の人。はじめ玉琴と号す。川合玉堂の門下。日展委員。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙、表装共に薄汚れ、多少の汚れシミ、浅い巻シワあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 198㎝×幅 50㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。