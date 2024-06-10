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棟方志功　空海の柵(流離抄板画巻)　安川電機カレンダー 額装　N　3000
商品番号 C68203481300
商品名

棟方志功　空海の柵(流離抄板画巻)　安川電機カレンダー 額装　N　3000
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　(額寸）厚さ約3.2cm　幅約35.7cm×約32.7cm　　　　　（画寸）幅約34cm×約31cm額に傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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