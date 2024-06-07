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ギター　レフティ｜フジゲン　JIL-ASH-DE664-M【左利き用】
商品番号 V71807572063
商品名

ギター　レフティ｜フジゲン　JIL-ASH-DE664-M【左利き用】
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入し4～5年ぐらい使いました。室内のみで使用です。ネックの長さが664mmで通常のギターより長くダウンチューニング（特にDropC）に最適です。レギュラーチューニングにもできます。ネックのジョイントが変色してます。ストラップピンは社外品ロックピンのオスメスが付いてます。純正はありません。フレットは素人目ですが8～9割は残ってます。おまけでフジゲンのソフトケースをつけます。※ペグが当たるところがほつれてます。＝＝詳細（引用）＝＝ボディ材Ashネック材MapleU-Shape指板材Mapleフレット数24C.F.S.スケールネックセットBolt-onピックアップフロント:EMG81TWリア:EMG85
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