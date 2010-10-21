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パイレーツオブカリビアン デッドマンズチェスト レプリカ
商品番号 D58797343849
商品名

パイレーツオブカリビアン デッドマンズチェスト レプリカ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マスターレプリカではありませんがかなり貴重品らしいです。レジン製でとても重量感があります。映画館で販売されていたレプリカの約２倍の大きさがあり幅190㎜×奥行140㎜×高さ140㎜重さ2kg以上ありますオマケとしてステッカー、ポストカード、下敷き、指輪、キーホルダー、キーカバーをお付け致します。年月による劣化がありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/protein508734.html
http://narcologia.ru/goods/recommended236590.html
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