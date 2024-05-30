

PG27 - Shureワイヤード・マイクロホン - ヒビノインターサウンド株式会社



Amazon | SHURE コンデンサーマイク PG27-LC 【国内正規品 ...



Shure“PG27-LC”“PG42-LC”を発売 - お知らせ - ヒビノインターサウンド ...



Shure(シュアー) ／ PG27-LC -コンデンサーマイク- 【国内正規品】 の ...



PG27 - Shureワイヤード・マイクロホン - ヒビノインターサウンド株式会社



SHURE PGA27-LC コンデンサーマイク シュア PGA27LC【国内正規品】



Amazon | SHURE コンデンサーマイク PG27-LC 【国内正規品 ...



Shure Shure PG27-LC Large Diaphragm Condenser Microphone | Reverb



Shure PG27-LC Side-Address Condenser Microphone | WestendDJ London



Shure“PG27-LC”“PG42-LC”を発売 - お知らせ - ヒビノインターサウンド ...



Shure PG27, PG42 & X2u USB Microphone Review



PGA27 - Large Diaphragm Condenser Microphone - Shure USA



SHUREのコンデンサーマイク、PG27-LCのご紹介です。



Shure PG27-LC - Sky Music Center Muzicki instrumenti



SHURE PG27 LC Condenser Microphone | Kytary.ie

SHUREPG27-LC直近まで現役で問題なく使っておりましたが、元々私の声質との相性が良くなかった為、買い換えました。歌を歌う方等に良いかと思います。本体に少し傷がありますが、音質等では問題なく使用出来ております。（商業案件に問題なく納品完了している実績判断）マイク以外の付属品は使用していません。化粧箱ごと、1年間くらい持ち運んでいた時期があり、化粧箱のパッケージはボロいですが、本体は大丈夫です。※AlctronのPF8(遮音剤)も出品しております。同時購入で少しお得にさせていただきます。購入前にお問合せください。●●商品詳細●●スタジオクオリティの音質を手軽に楽しめるレコーディング用のコンデンサーマイクロホン・エントリーモデル。毎日の使用にも十分耐えられる頑丈な作りで、気軽に使うことができます。フラットな周波数特性と低ノイズ設計により、ピアノや管楽器をはじめ、ドラム、アコースティックギター、ボーカルに至るまで幅広い音源に対して忠実な収音を行います。過大な音声信号によるクリッピングノイズを防止する20dBのパッドスイッチを備えております。型式：エレクトレット・コンデンサー型周波数特性：20Hz~20kHz指向特性：カーディオイド、インピーダンス300Ω以下(20Hz~20kHz）等価雑音レベル：-20dB最大SPL(20Hz~20kHz、\u003c1%THD)：134dBSPL(PadOff)154dBSPL(PadOn)パッドスイッチ：20dB使用電源：ファンタムDC48V/10mAコネクター：XLR3ピン、オス寸法・質量：φ55mm×全長150mm・438g付属品：マイクホルダー、キャリングポーチ定価：¥22800#Shure#SHUREPG27_LCカラー···ブラック種類···マイク