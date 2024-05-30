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チャージング・ブル　ウォールストリート　闘牛　バッファロー　真鍮製　像　大きい
商品番号 N85374521693
商品名

チャージング・ブル　ウォールストリート　闘牛　バッファロー　真鍮製　像　大きい
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューヨークの金融街にある実際にある銅像のレプリカ。株価の上がり相場を「ブル」と呼ぶところから象徴的に建てられた像です。サイズ長さ約20ｃｍ・高さ約12ｃｍ・幅約7ｃｍ重量約900ｇ
http://narcologia.ru/goods/septet869519.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic924012.html
http://narcologia.ru/goods/conception702657.html
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